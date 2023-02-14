В Турции спасли из-под завалов человека спустя 203 часа после землетрясения

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14 февраля 2023, 16:01 Источник: Радио 1

Последствия землетрясения в Турции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В турецкой провинции Хатай из-под завалов достали человека через 203 часа после окончания землетрясения, сообщил TRT Haber.

Произошедшие 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 понесли за собой сотни афтершоков. Стихийное бедствие почувствовали в 10 других провинциях и близлежащих странах, помимо Турции сильнейший урон получила Сирия.

По последним данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) количество погибших в результате землетрясений увеличилось до 31 974.

Как пишет сетевое издание "Радио 1", собака из России спасла пятерых человек после землетрясения. Пес почувствовал шевеление и подал сигнал спасателям.