В США рабочие на кондитерской фабрике чуть не утонули в шоколаде

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14 февраля 2023, 15:41 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Global Look Press

Американские власти обязали пенсильванскую фабрику Mars выплатить штраф в 14.5 тысяч долларов после едва не случившейся трагедии. Двое рабочих упали в чан с расплавленным шоколадом. Ещё немного, и они бы утонули, а компания столкнулась бы с непредвиденными последствиями.

В федеральном агентстве по охране труда пришли к мнению, что рабочие, пострадавшие на фабрике, не имели квалификации для работы с резервуарами. Они так и не прошли соответствующий инструктаж по безопасности. К тому же, мужчины, упавшие в частично заполненный шоколадом резервуар, не были штатными работниками. Их прислал подрядчик для ремонтных работ. Сотрудники экстренных служб чудом вытащили рабочих. Одного из них даже пришлось доставить до больницы вертолётом.