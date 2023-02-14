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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Происшествия

В Петербурге девушка-подросток выпала с балкона 12-го этажа

, 14:53

В Петербурге девушка-подросток выпала с балкона 12-го этажа
Фото: canva.com

Школьнице удалось выжить, однако у нее диагностировали переломы, многочисленные ушибы и шок второй степени.
В поселке Шушары в Петербурге 16-летняя школьница после падения с высоты 12-го этажа на козырек парадной дома получила серьезные травмы. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в полиции.
Согласно неподтвержденной информации, девушка упала с общего балкона, предположительно, рядом с ней в этот вечер могла находиться подруга. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.
Сейчас пострадавшая находится в больнице, у нее диагностировали переломы бедра, закрытую травму органов брюшной полости и шок второй степени.

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