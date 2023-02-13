В Татарстане мошенники заставили пенсионерку поджечь банкомат

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13 февраля 2023, 10:34 Александр Крохмаль, Журналист

В Татарстане пожилая женщина попыталась поджечь банкомат. Её это сделать заставили телефонные аферисты, получившие от неё при этом 100 тысяч рублей.

Всё случилось в городе Азнакаево. 63-летняя Айсулу вошла в предбанник банковского отделения, затем разлила на пол горючую жидкость и подожгла. После этого она скрылась. Пенсионерку быстро разыскали. В полиции сообщают, что она находится в невменяемом состоянии. Известно, что женщина сама перевела преступникам 100 тысяч. Они пообещали, что вернут деньги, если бабушка подожжёт отделение банка.