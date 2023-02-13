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Аргументы Недели → Происшествия 13+

В Татарстане мошенники заставили пенсионерку поджечь банкомат

, 10:34 , Журналист

В Татарстане пожилая женщина попыталась поджечь банкомат. Её это сделать заставили телефонные аферисты, получившие от неё при этом 100 тысяч рублей.

Всё случилось в городе Азнакаево. 63-летняя Айсулу вошла в предбанник банковского отделения, затем разлила на пол горючую жидкость и подожгла. После этого она скрылась. Пенсионерку быстро разыскали. В полиции сообщают, что она находится в невменяемом состоянии. Известно, что женщина сама перевела преступникам 100 тысяч. Они пообещали, что вернут деньги, если бабушка подожжёт отделение банка. 

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Политика

В мире

В мире

В Турции задержали около 50 мародёров после землетрясений

В юго-восточном регионе Турецкой республики после масштабных землетрясений орудовали мародёрские группы. По данным местных СМИ, полицейские задержали 48 человек. Бандиты были обнаружены и задержаны в 8 провинциях в рамках расследования, которое проводилось в связи с грабежами в Кахраманмараше. Прошедшие землетрясения превратились в глобальную катастрофу не только для Турции, но и для окрестных регионов. Общее число жертв стихийных бедствий в Турции и Сирии уже превысило 28 тысяч человек. По неофициальным данным, их может быть гораздо больше.