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РИА Новости: в районе Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8

, 10:51 Источник: РИА Новости

РИА Новости: в районе Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8
Курилы, Alexandr Liskin/Russian Look

В акватории Тихого океана в районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом РИА Новости с места событий рассказали сотрудники РАН.

«Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано 13 февраля в 16.56 (8.56 мск). Эпицентр располагался в 59 километрах южнее необитаемого курильского острова Симушир», - говорится в сообщении островного филиала Единой геофизической службы.

Отмечается, что очаг толчков был на глубине 101 километр. Об этом агентству рассказала Елена Семенова, начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск». Она отметила, что землетрясение не было ощутимо на острове Итуруп.

Ранее сообщалось о том, что разрушающее землетрясение в Турции могло бы спровоцировать активизацию грязевых вулканов на Кубани.

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