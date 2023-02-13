В Хабаровском крае тигр растерзал охотника

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13 февраля 2023, 10:08

Трагедия случилась в южной части села Нельма на берегу Татарского пролива в Хабаровском крае. Как сообщили в администрации Советско-Гаванского района, тигр напал на охотника всего в 30 метрах от зимовья.



Жертвой хищника стал 56-летний житель Холмска, который приезжал в Нельму, чтобы поохотиться. Когда он перестал выходить на связь, родственники забили тревогу. Выехавшие на поиски пропавшего правоохранители обнаружили останки охотника. Рядом с ним находилось ружье с патроном в патроннике - он не успел выстрелить.



Напомним, что тигры буквально терроризируют жителей отдаленных работах Хабаровского края. Люди, в свою очередь, не имеют возможности обороняться - за убийство краснокнижных животных положено наказание.