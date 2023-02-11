На Пулковском шоссе погиб мужчина, пытавшийся вытащить свое авто из сугроба

Мужчину насмерть сбил другой автомобиль, который занесло на том же развороте.
В субботу, 11 февраля, на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге погиб водитель Nissan. Он не смог преодолеть поворот и его автомобиль занесло в сугроб. Однако смерть наступила не в результате этой аварии.
Мужчина вышел из машины, чтобы попытаться с помощью лебедки вытащить ее из снега. Во время того, как он цеплял трос, в него въехал другой автомобиль той же марки. На этот раз за рулем находилась девушка. Она также не справилась с заносом на скользком повороте и потеряла управление. Автомобиль понесся прямо на владельца застрявшей машины.
В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Правоохранительные органы устанавливают все детали и обстоятельства инцидента.
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