Прохожие обнаружили женский труп у Красного пруда в Петербурге

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10 февраля 2023, 18:28 Елена Соколова

Фото: скриншот с сайта YouTube.com

На вид погибшей около пятидесяти лет, обстоятельства произошедшего выясняются.

Около половины десятого утра четверга в полицию позвонили: прохожие сообщили, что обнаружили обгоревший труп женщины. Новость публикует Петроград.ру.

Отмечается, что огнём обезображены некоторые части тела. Тело лежало на пешеходной дорожке у Красного пруда в Петродворцовом районе.

Рядом с останками женщины лежало две коробки спичек и ёмкость, в которой была жидкость. Камер видеонаблюдения на участке нет.

Тело отправили в морг, специалисты определяют причину смерти женщины.

Правоохранители ведут проверку случившегося.