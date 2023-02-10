Прохожие обнаружили женский труп у Красного пруда в Петербурге

На вид погибшей около пятидесяти лет, обстоятельства произошедшего выясняются.
Около половины десятого утра четверга в полицию позвонили: прохожие сообщили, что обнаружили обгоревший труп женщины. Новость публикует Петроград.ру.
Отмечается, что огнём обезображены некоторые части тела. Тело лежало на пешеходной дорожке у Красного пруда в Петродворцовом районе.
Рядом с останками женщины лежало две коробки спичек и ёмкость, в которой была жидкость. Камер видеонаблюдения на участке нет.
Тело отправили в морг, специалисты определяют причину смерти женщины.
Правоохранители ведут проверку случившегося.