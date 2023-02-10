Основатель бренда Sela из Петербурга Остроброд погиб в Латвии

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10 февраля 2023, 17:13 Елена Соколова

Фото: скриншот из YouTube-канала ЧП

Машина, которой управлял мужчина, съехала в озеро, спасти предпринимателя не удалось.

В Латвии во время автомобильной поездки погиб основатель бренда одежды Sela из Санкт-Петербурга Борис Остроброд. О трагедии сообщил его двоюродный брат и деловой партнер Аркадий Пекаревский, передает Агентство Бизнес Новостей.

Он рассказал, что 65-летний мужчина ехал на автомобиле вдоль озера, в какой-то момент машина потеряла управление и съехала в воду. Подоспевшим к месту происшествия медикам не удалось спасти мужчину.

Известно, что похороны Остроборда пройдут в Латвии.

Напомним, что предприниматель из Санкт-Петербурга основал компанию Sela еще в 1991 году, а вот первый фирменный магазин открылся в городе лишь спустя 6 лет. По состоянию на 2011 год торговая сеть насчитывала около 600 магазинов в 14-ти странах мира.