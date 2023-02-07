Двух человек достали живыми из-под завалов обрушившегося после взрыва газа подъезда в Ефремове

Спасатели извлекли живыми из-под завалов после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в городе Ефремов в Тульской области еще двух человек. Об этом заявили во вторник вечером в экстренных службах.
Согласно предварительной информации, в результате взрыва в жилом доме погибли пять человек. Еще четверо получили травмы. Данных об их состоянии к настоящему моменту не поступало.
Напомним, происшествие случилось ранее сегодня в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме под номером 2 на улице Химиков в Ефремове. Первый подъезд обрушился. Жильцы были эвакуированы.