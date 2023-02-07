Двух человек достали живыми из-под завалов обрушившегося после взрыва газа подъезда в Ефремове

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7 февраля 2023, 18:08 Источник: РИА "Новости"

сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Спасатели извлекли живыми из-под завалов после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в городе Ефремов в Тульской области еще двух человек. Об этом заявили во вторник вечером в экстренных службах.

Согласно предварительной информации, в результате взрыва в жилом доме погибли пять человек. Еще четверо получили травмы. Данных об их состоянии к настоящему моменту не поступало.

Напомним, происшествие случилось ранее сегодня в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме под номером 2 на улице Химиков в Ефремове. Первый подъезд обрушился. Жильцы были эвакуированы.