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Источник сообщил, что конфликт между пятиклассницами в школе в Химках мог произойти на почве ревности

, 17:13 Источник: РИА "Новости"

Источник сообщил, что конфликт между пятиклассницами в школе в Химках мог произойти на почве ревности
школьный класс, unsplash.com/photos/YDWwCkdmcKM

Информированный источник сообщил журналистам во вторник, что конфликт между пятиклассницами, который завершился поножовщиной в школе в подмосковных Химках, мог произойти на почве ревности.

Согласно одной из предварительных версий, конфликт между девочками мог вспыхнуть из-за мальчика. В настоящий момент эти данные проверяются.

Ранее сегодня стало известно, что словесная перепалка между пятиклассницами в химкинской школе завершилась поножовщиной. Одна девочка нанесла другой ранения. Пострадавшая 2012 года рождения была доставлена в больницу.

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