Школьник выжил после падения с восьмого этажа в Красносельском районе

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7 февраля 2023, 16:06 Елена Соколова

Фото: Canva

Подросток попал в реанимацию в тяжелом состоянии. У него диагностировали множество различных травм.

Вечером, 6 февраля, на улице Партизана Германа15-летний мальчик упал с восьмого этажа на козырек подъезда. Юноша госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили спецслужбы.

В реанимации у школьника диагностировали множество различных травм – кататравму, перелом плеча со смещением, перелом двух позвонков, седалищной кости, крестца, копчика со смещением, а также двойной ушиб легкого и тяжелую черепно-мозговую травму.

Обстоятельства произошедшего пока не известны. Врачи продолжают бороться за жизнь мальчика.