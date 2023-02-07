Школьник выжил после падения с восьмого этажа в Красносельском районе

Подросток попал в реанимацию в тяжелом состоянии. У него диагностировали множество различных травм.
Вечером, 6 февраля, на улице Партизана Германа15-летний мальчик упал с восьмого этажа на козырек подъезда. Юноша госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили спецслужбы.
В реанимации у школьника диагностировали множество различных травм – кататравму, перелом плеча со смещением, перелом двух позвонков, седалищной кости, крестца, копчика со смещением, а также двойной ушиб легкого и тяжелую черепно-мозговую травму.
Обстоятельства произошедшего пока не известны. Врачи продолжают бороться за жизнь мальчика.
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