В Санкт-Петербурге двух девушек сбила электричка, когда они делали селфи на фоне приближающегося поезда

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7 февраля 2023, 13:29 Источник: Московский Комсомолец

В Курортном районе Санкт-Петербурга две 20-летние девушки стали делать селфи на фоне приближающегося поезда. В итоге их сбила электричка.

По рассказам машиниста, когда он отъехал от станции, то услышал сильный звук удара. После этого решил экстренно затормозить.

Оказалось, что девушки хотели сократить себе путь, переходя дорогу в неположенном месте. При этом они надумали сделать селфи на фоне приближающегося поезда. Сообщается, что состав задел их по касательной. В итоге девушки получили травмы. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.