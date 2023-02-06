Петербургский суд признал виновной гинеколога, из-за которой умерла пенсионерка

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6 февраля 2023, 20:00 Елена Соколова

Фото: canva.com

Суд посчитал, что смерть наступила из-за ошибки врача. Врач себя виновной не считает.

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор гинекологу, которая допустила врачебную ошибку, вследствие чего умерла её пациентка. Об этом сообщает объединённая пресс-служба Санкт-Петербурга.

В 2019 году врач акушер-гинеколог проводила операцию пациентке 64-х лет. В ходе хирургического вмешательства у пенсионерки случился перитонит. На операции не было врача-хирурга, а гинеколог не провела дренирование брюшной полости, хотя по инструкции должна была это сделать. По мнению суда, именно это стало причиной смерти пациентки через полтора месяца после вмешательства.

Врача приговорили к году лишения свободы. Также её на год лишили права работать в медицинских учреждениях. Однако гинеколога освободили от назначенного наказания из-за того, что срок давности преступления истёк. Женщина свою вину не признаёт, однако больницу, в которой она работала, обязали выплатить компенсацию родственникам умершей пенсионерки в размере трёх миллионов рублей.