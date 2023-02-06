Житель Петербурга проведет три года за решеткой за работу на псевдополицейских

Мужчина был курьером и забирал деньги у обманутых злоумышленниками пенсионеров.
Суд Пушкинского района Петербурга приговорил местного жителя к трем годам заключения за подработку курьером у мошенников.
Как сообщает «Патрульный Петербурга», в сентябре прошлого года злоумышленники звонили пенсионерам, представлялись их родственниками и действовали «по классике» - якобы человек попал в аварию и ему нужны деньги. При этом злоумышленники также входили и в роли правоохранителей, которые рассказывали старикам «о подвигах» близких, вызывая у тех чувство вины.
По итогам «переговоров» люди были согласны заплатить фальшивым полицейским. Деньги пострадавшие передавали через курьера, который получил от 5 до 10% за получение средств жертв и перевод их на банковские карты сообщников. В результате обманным путем финансы удалось выманить у трех человек на общую сумму в 600 тысяч рублей.
Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и назначил ему возмещение ущерба пострадавшей блокаднице в размере 250 тысяч рублей.
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