Житель Петербурга проведет три года за решеткой за работу на псевдополицейских

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6 февраля 2023, 19:36 Елена Соколова

Фото: canva.com

Мужчина был курьером и забирал деньги у обманутых злоумышленниками пенсионеров.

Суд Пушкинского района Петербурга приговорил местного жителя к трем годам заключения за подработку курьером у мошенников.

Как сообщает «Патрульный Петербурга», в сентябре прошлого года злоумышленники звонили пенсионерам, представлялись их родственниками и действовали «по классике» - якобы человек попал в аварию и ему нужны деньги. При этом злоумышленники также входили и в роли правоохранителей, которые рассказывали старикам «о подвигах» близких, вызывая у тех чувство вины.

По итогам «переговоров» люди были согласны заплатить фальшивым полицейским. Деньги пострадавшие передавали через курьера, который получил от 5 до 10% за получение средств жертв и перевод их на банковские карты сообщников. В результате обманным путем финансы удалось выманить у трех человек на общую сумму в 600 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и назначил ему возмещение ущерба пострадавшей блокаднице в размере 250 тысяч рублей.