В Петербурге ограничено движение на Вознесенском проспекте из-за возгорания в Университете промышленных технологий и дизайна

Предварительной причиной пожара в вузе назвали короткое замыкание проводки.
Сегодня, 6 февраля, в Санкт-Петербурге возник пожар в здании Университета промышленных технологий и дизайна, которое находится на Вознесенском проспекте. Об этом сообщает издание Neva.today.
Согласно предварительной информации, возгорание произошло в одном из кабинетов, причиной могло стать короткое замыкание электропроводки после прорыва трубы.
Спасатели оперативно провели эвакуацию студентов и сотрудников из здания. Для удобства работы пожарных движение автомобилей по части проспекта перекрыто.
Информации от правоохранителей о произошедшем пока не поступало.
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