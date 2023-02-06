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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Происшествия

В Петербурге ограничено движение на Вознесенском проспекте из-за возгорания в Университете промышленных технологий и дизайна

, 18:39

В Петербурге ограничено движение на Вознесенском проспекте из-за возгорания в Университете промышленных технологий и дизайна
Фото: canva.com

Предварительной причиной пожара в вузе назвали короткое замыкание проводки.
Сегодня, 6 февраля, в Санкт-Петербурге возник пожар в здании Университета промышленных технологий и дизайна, которое находится на Вознесенском проспекте. Об этом сообщает издание Neva.today.
Согласно предварительной информации, возгорание произошло в одном из кабинетов, причиной могло стать короткое замыкание электропроводки после прорыва трубы.
Спасатели оперативно провели эвакуацию студентов и сотрудников из здания. Для удобства работы пожарных движение автомобилей по части проспекта перекрыто.
Информации от правоохранителей о произошедшем пока не поступало.

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