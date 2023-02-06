Прокуратура начала проверку по факту столкновения четырёх авто на Киевском шоссе

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Происшествия

6 февраля 2023, 18:16 Елена Соколова

Фото: canva.com

Массовое ДТП случилось утром понедельника. По предварительной информации, в аварии погибли два человека.

На Киевском шоссе произошла авария, столкнулись четыре автомобиля. Прокуратура Ленобласти начала доследственную проверку случившегося, сообщает "Петроград".

В соцсетях появилась информация о двух погибших в ДТП. Ещё два человека находятся в больнице, их состояние оценивается как тяжёлое.

Свидетели произошедшего рассказали о серьёзных повреждениях двух из четырёх автомобилей, они также частично обгорели.

Отметим, что смертельное ДТП случилось на Киевском шоссе, между деревнями Ижора и Большое Верево Гатчинского района Ленинградской области, на 35-м километре трассы «Санкт-Петербург — Псков».