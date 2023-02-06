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Аргументы Недели → Происшествия 13+

На Турцию обрушился ураган

, 17:55 ,

На Турцию обрушился ураган

В Измире сейчас сильный ураган со снегом, но землетрясений нет. Об этом рассказала очевидце событий Ирина Панова, передает издание «Аргументы недели».

«Я нахожусь в Измире. У нас второй день идет ураган со снегом. У меня установлено турецкое приложение, которое информирует о землетрясениях. С самого утра они дут и идут, и они не прекращаются. У нас после 2020 года землетрясений нет. Ураган очень сильный. Даже стол сдвинула ночью». 

Ранее в Турции произошло мощное землетрясение. По последним данным, стихия унесла жизни 1498 человек.

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