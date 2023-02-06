На Турцию обрушился ураган

Аргументы Недели → Происшествия 13+

6 февраля 2023, 17:55 Антон Николаев,

В Измире сейчас сильный ураган со снегом, но землетрясений нет. Об этом рассказала очевидце событий Ирина Панова, передает издание «Аргументы недели».

«Я нахожусь в Измире. У нас второй день идет ураган со снегом. У меня установлено турецкое приложение, которое информирует о землетрясениях. С самого утра они дут и идут, и они не прекращаются. У нас после 2020 года землетрясений нет. Ураган очень сильный. Даже стол сдвинула ночью».

Ранее в Турции произошло мощное землетрясение. По последним данным, стихия унесла жизни 1498 человек.