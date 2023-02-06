В Петербурге искали бомбу в ТЦ «Охта Молл» и ресторане

Информация о возможном подрыве некоторых зданий в городе поступила вечером 5 февраля.
Анонимы сообщили о минировании торгового центра «Охта Молл» и ресторана на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают местные СМИ.
В администрации указанных развлекательных мест поступили звонки от неизвестных лиц о том, что якобы в здании заложено взрывное устройство. На место происшествия незамедлительно вызвали правоохранителей.
В ходе проверки ничего подозрительного выявлено не было, информация о минировании оказалась ложной.
Сотрудники полиции намерены возбудить уголовное дело.
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