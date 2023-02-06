В Петербурге искали бомбу в ТЦ «Охта Молл» и ресторане

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Происшествия

6 февраля 2023, 12:20 Елена Соколова

Фото: canva.com

Информация о возможном подрыве некоторых зданий в городе поступила вечером 5 февраля.

Анонимы сообщили о минировании торгового центра «Охта Молл» и ресторана на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают местные СМИ.

В администрации указанных развлекательных мест поступили звонки от неизвестных лиц о том, что якобы в здании заложено взрывное устройство. На место происшествия незамедлительно вызвали правоохранителей.

В ходе проверки ничего подозрительного выявлено не было, информация о минировании оказалась ложной.

Сотрудники полиции намерены возбудить уголовное дело.