В Крыму умер ребёнок во время домашних родов

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6 февраля 2023, 11:55 Александр Крохмаль, Журналист

В прокуратуре Крыма начали проверку по факту смерти ребёнка в Ленинском районе республики. Согласно данным ведомства, 32-летняя местная жительница отказалась от надлежащей медпомощи, несмотря на показания врачей. Она решила провести роды в домашних условиях. Помогать ей стала компаньонка, не имеющая никакого медицинского образования.

В ГСУ СК по Крыму и Севастополю уточнили, что сама роженица знала о сложном течении беременности, но пренебрегла указаниями медиков сознательно. В результате – всё закончилось трагедией. Из-за отсутствия квалифицированной помощи появившийся на свет ребёнок умер спустя несколько минут. В отношении роженицы было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.