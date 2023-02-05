«Ъ»: несколько мобилизованных сбежали, сойдя с поезда в Воронежской области

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5 февраля 2023, 15:28 Источник: Коммерсантъ

Мобилизованный. Фото: Sergey Petrov/globallook.com

Несколько мужчин, призванных в рамках частичной мобилизации, без разрешения командования сошли с поезда в Воронежской области и скрылись. Об этом сообщает в воскресенье «Коммерсантъ» и ряд телеграм-каналов.

По данным «Ъ», речь идет о четырех мобилизованных, ТГ-канал «Baza» утверждает, что их шесть, называя имена сбежавших. Им от 22 до 35 лет.

Источники «Ъ» сообщают, что ЧП произошло 4 февраля. Изначально с поезда сошли 15 человек, но часть из них вернулась. Оружия у них нет, поэтому усиления мер безопасности в регионе не понадобилось.

Baza, ссылаясь на источники в полиции, в свою очередь, пишет, что мобилизованные могли отправиться в сторону Москвы на такси. В связи с этим в столице и области усилены наряды ДПС.

Частичная мобилизация в России была объявлена указом президента РФ 21 сентября. 31 октября Владимир Путин сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. 23 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что призыв резервистов в рамках частичной мобилизации остановлен, но указ президента РФ продолжает действие в части «исполнения задач военнослужащими».