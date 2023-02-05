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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Происшествия 13+

В Красногвардейском районе сгорел двухэтажный дом с пристройкой

, 13:16

В Красногвардейском районе сгорел двухэтажный дом с пристройкой
Фото: Пресс-центр ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу

Ликвидация возгорания заняла у пожарных более пяти часов.

Воскресной ночью, 5 февраля, в СНТ Лесное Красногвардейского района Санкт-Петербурга пожар охватил частный дом, сообщает AllNW.

Двухэтажный дом, в результате пожара, сгорел полностью, включая пристройку. Специалисты МЧС задействовали в тушении пожара шесть единиц техники и 30 человек личного состава. На локализацию и ликвидацию возгорания у пожарных ушло более пяти часов.

Информация о пострадавших не сообщается. На данный момент устанавливаются детали и обстоятельства возникшего пожара.

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