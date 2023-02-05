В Красногвардейском районе сгорел двухэтажный дом с пристройкой

Ликвидация возгорания заняла у пожарных более пяти часов.
Воскресной ночью, 5 февраля, в СНТ Лесное Красногвардейского района Санкт-Петербурга пожар охватил частный дом, сообщает AllNW.
Двухэтажный дом, в результате пожара, сгорел полностью, включая пристройку. Специалисты МЧС задействовали в тушении пожара шесть единиц техники и 30 человек личного состава. На локализацию и ликвидацию возгорания у пожарных ушло более пяти часов.
Информация о пострадавших не сообщается. На данный момент устанавливаются детали и обстоятельства возникшего пожара.