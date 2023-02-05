Неприязнь или холодный расчет: стали известны подробности убийства жены священника в Петербурге

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5 февраля 2023, 12:48

Фото: Храм Святой Троицы "Кулич и Пасха"/ВКонтакте

На данный момент обвиняемый в совершении преступления мужчина находится под стражей.

Недавно Петербург потрясло известие о зверском убийстве – была зарезана жена священнослужителя. Изданию «Невские новости» удалось найти новые подробности резонансного дела.

Отметим, что убийство супруги священника Георгия Голубева совершил свечник и реставратор Станислав Леденев, который работал в том же храме Святой Троицы «Кулич и Пасха». Сам он при задержании признался в содеянном.

Как отмечают СМИ, для совершения данного преступления у него могли быть две причины – личная неприязнь к Голубевым, а также «защита» возлюбленной Надежды, работницы все того же храма. Мужчина якобы беспокоился о том, что погибшая Нина займет ее место казначея, в связи с чем и решился на убийство.

В свою очередь все, кто знаком со Станиславом, до сих пор не могут поверить в произошедшее. Парень зарекомендовал себя как спокойный и тихий человек, не способный на насилие. Священник Голубев же отметил, что версия с убийством из-за «защиты любимой» является полной чушью. Она была придумана для того, чтобы опорочить образ попа.