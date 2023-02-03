В Башкортостане на 10-летнюю школьницу упал большой кусок льда с крыши многоквартирного дома

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3 февраля 2023, 17:24 Источник: Известия

В Стерлитамаке на 10-летнюю девочку упал большой кусок льда с крыши многоквартирного дома. В итоге школьница получила серьезные травмы. Сейчас ребенок находится в больнице.

Данную новость сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по республике Башкортостан. «На 10-летнюю девочку упала наледь с многоквартирного дома, когда она выходила из пункта доставки товаров, расположенного в этом же доме, вместе с матерью», — рассказали в ведомстве.

Ребенка госпитализировали. Врачи оценивают состояние пострадавшей как тяжелое.

Сообщается, что по факту происшествия возбуждено уголовное по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).