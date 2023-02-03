Задержан петербуржец, подозреваемый в изнасиловании школьницы

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Происшествия 13+

3 февраля 2023, 15:27 Елена Соколова

Фото: canva.com

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании школьницы 2008 года рождения. Об этом сообщили в главуправлении Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, задержанный изнасиловал девочку в начале июля прошлого года в одной из квартир дома на Муринской дороге. Он познакомился со школьницей в Сети.

Жильё 32-летнего жителя Петербурга обыскали, правоохранители обнаружили в квартире наркотики.

Возбуждено уголовное дело, за изнасилование мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.