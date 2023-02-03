Пьяный водитель в Петербурге пытался дать взятку сотруднику ДП

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Происшествия

3 февраля 2023, 13:56 Елена Соколова

Фото: canva.com

В передрягу попал водитель элитного авто марки Maybach.

На водителя из Санкт-Петербурга завели два уголовных дела – за езду в нетрезвом виде и попытку подкупить сотрудника ДПС. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Происшествие зафиксировали около дома №35 по проспекту Испытателей. Инспектор ДПС остановил для проверки Maybach, за рулем которого находился 57-летний житель города. Правоохранители установили, что автомобиль числится архивным - хозяин снял его с регистрации после продажи, а новый не поставил на учет.

Отмечается, что водитель был пьян и, чтобы не него не составили протокол, он решил дать взятку сотруднику ДПС в размере 2 тысяч рублей.

По итогу горе-взяточника доставили в участок, машину отвезли на спецстоянку. Нарушитель стал фигурантом двух уголовных дел.