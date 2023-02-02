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Аргументы Недели → Происшествия 13+

В Новосибирске ребёнок едва не подавился кусочком пластика, который оказался в покупном торте

, 12:24 , Журналист

В Новосибирске едва не случилась трагедия. Кусок пластика более 1 см из торта воткнулся в десну ребёнка. Об этом рассказала семья, купившая десерт в местной кондитерской. Повезло, что ребёнок не проглотил это «лезвие». В противном случае, без врачебного вмешательства уже бы не обошлось.

В комментариях в соцсетях разгорелись дискуссии. Местные жители отметили, что это совсем не первый случай, и что в выпечке часто попадается что-то несъедобное. "Крепление с пластикового ведёрка, например", - написали в комментариях горожане. Они советуют родителям срочно обратиться в контролирующие органы.

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