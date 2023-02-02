В Свердловской области тела 5 найденных мертвыми человек отправили на экспертизу

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2 февраля 2023, 12:14 Александр Крохмаль, Журналист

В посёлке Дружинино Свердловской области в частном доме нашли тела пяти человек. Мёртвыми обнаружили троих мужчин и двух женщин 38-44 лет. На данный момент существует три версии их гибели.

Согласно первой версии, произошло отравление угарным газом, и это привело к летальному исходу. В пользу данной версии говорит то, что печка была теплой, а заслонка дымохода закрыта. Рассматривается версия об алкогольном отравлении. В доме были найдены бутылки из-под водки. Также возможен вариант передозировки запрещенными веществами, так как в доме валялись шприцы.

По факту обнаружения пяти мёртвых человек было возбуждено уголовное дело. Правоохранители ведут проверку, тела отправлены на экспертизу.