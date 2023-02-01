В Италии задержали 19-летнего египтянина и 52-летнюю гражданку Украины за непристойное поведение в метро

Аргументы Недели → Происшествия 13+

1 февраля 2023, 14:44

Итальянские полицейские задержали 19-летнего египтянина и 52-летнюю гражданку Украины за непристойное поведение в метро. Силовиков вызвали сотрудники красной линии из-за заблокированного лифта, который соединяет площадь Лорето с платформой на станции.

Когда двери лифта всё же удалось открыть, необычную парочку иностранцев застали за интимным занятием. Теперь им грозят серьёзные проблемы с местным законом. За непристойные действия в общественном месте им надлежит заплатить от 5 до 30 тысяч евро штрафа.