В Подмосковье «доставщик цветов» ограбил квартиру

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1 февраля 2023, 12:43 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Global Look Press

В Подмосковье мужчина проник в чужую квартиру под видом доставщика цветов, после чего совершил ограбление. Интересно то, что он пошёл на преступление прямо в день своего рождения. Инцидент произошёл в Балашихе. Горе-именинник приобрёл букет белых роз в цветочном магазине, а потом направился в ближайший жилой дом.

Преступник вошёл в подъезд и позвонил в дверной звонок квартиры, представившись доставщиком. Едва хозяйка открыла дверь, мужчина ворвался в её жилище и запер женщину в ванной. Злоумышленнику удалось похитить 500 тысяч рублей, включая ювелирные изделия. После этого он скрылся, выпрыгнув из окна. Квартира ограбленной женщины находилась на втором этаже дома.

Вскоре подозреваемого задержали в Ярославской области. Выяснилось, что он уже имеет судимость. По поводу ограбления квартиры было возбуждено уголовное дело.