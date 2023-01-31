В Свердловской области нашли обглоданное собаками тело 33-летнего мужчины

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31 января 2023, 17:34 Александр Крохмаль, Журналист Источник: КП-Екатеринбург

В городе Серов было обнаружено тело 33-летнего гражданина РФ, который числился пропавшим более недели.

Тело мужчины обглодали собаки. Погрызли ему ключицу, плечо и голову. Найденные вещи при этом остались в полной сохранности. По факту гибели россиянина организована проверка. Жена считает, что бездомные псы пришли уже после смерти ее супруга. В тот роковой вечер, когда женщина видела мужа в последний раз, они немного поссорились. Он собрался и пошел в магазин. Больше не возвращался, трубку не брал.

Известно, что пропал он в районе 21 января, а 23 числа того же месяца полицейские, родственники мужчины и волонтёры организовали поиски.