В Красноярском крае почтальонка задушила сына, который украл деньги у пенсионеров

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31 января 2023, 15:37 Источник: Московский Комсомолец

В Красноярском крае правоохранительные органы задержали 42-летнюю женщину. Она подозревается в убийстве своего 22-летнего сына.

По версии следствия, молодой человек нередко употреблял алкогольные напитки, в результате чего постоянно ссорился с матерью. Однажды женщина дождалась, когда её ребенок уснет, и после этого накинула ему на голову пакет и задушила. Затем она спрятала тело в подполье заброшенного дома.

Через пару дней злоумышленница позвонила своей дочери и сообщила, что ее брат умер. Та, в свою очередь, связалась с оперативникам.

Как сообщает «Лента.ру», женщина работала почтальоном. Она решила убить своего сына после того, как узнала, что он украл несколько десятков тысяч рублей, которые принадлежали пенсионерам.