Возбуждено уголовное дело после нападения петербурженки на незрячую женщину

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Происшествия

30 января 2023, 17:08 Елена Соколова

Фото: canva.com

Инвалид задела тростью дочь нападавшей, мать решила разобраться с применением силы.

Петербургская полиция возбудила уголовное дело после нападения петербурженки на женщину-инвалида по зрению. Об этом рассказали в пресс-службе главуправления МВД по Санкт-Петербургу.

Потасовка произошла на остановке троллейбуса после того, как незрячая женщина случайно задела тактильной тростью девочку. В ответ на это мать напала на инвалида и ударила её смартфоном по голове. При этом нападавшая настаивает на том, что об инвалидности женщины не знала, а телефон случайно уронила на голову потерпевшей. Тогда на место происшествия приехали скорая и полиция. У незрячей женщины зафиксировали травмы головы.

Женщина, ударившая инвалида, проходит обвиняемой по статье УК РФ "Побои".

Отметим, что незрячая горожанка оказалась директором Северо-Западного центра по подготовке спецсобак "Симаргл". Она возвращалась со встречи вместе с помощницей и собакой-поводырём.