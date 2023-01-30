В Краснодарском крае перед судом предстанет 47-летний мужчина, устроивший в своем доме нарколабораторию

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30 января 2023, 17:12 Источник: МВД России

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 47-летнего жителя Джубги.

По данным следствия, обвиняемый, действуя по предварительному сговору с неизвестными, организовал на втором этаже своего дома лабораторию по производству синтетических наркотиков. Мужчина производил оптовые партии мефедрона для дальнейшего бесконтактного сбыта на территории Краснодарского края.

Из незаконного оборота правоохранители изъяли более 6 кг мефедрона и лабораторное оборудование.

Сейчас злоумышленник заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.