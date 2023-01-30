В Карелии будут судить мужчину, который совершил преступление 15 лет назад

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30 января 2023, 16:49 Источник: Следственный комитет РФ

В Петрозаводске завершено расследование преступление, совершенного 15 лет назад.

В декабре 2008 года в квартире жилого дома обнаружено тело мужчины 1976 года рождения с признаками насильственной смерти. Специалисты увидели травмы головы и тела. В итоге следствие возбудило уголовное дело.

Изначально предполагалась, что преступление совершил кто-то из знакомых потерпевшего на фоне конфликта. Однако правоохранители не нашли достаточно доказательств, чтобы подтвердить эту версию.

Стражи порядка стали допрашивать весь круг общения потерпевшего. Его квартирант, всячески отрицавший наличие каких-либо с ним разногласий, дал ещё одни показания. Полиграф показал, что мужчина располагает нужной информацией. В ходе дополнительных проверок выяснилось, что в декабре 2008 года обвиняемый снимал комнату в квартире потерпевшего. Конфликты происходили часто из-за того, что арендодатель нередко злоупотреблял алкоголем, а еще, по словам обвиняемого, крал у него вещи. После очередной ссоры злоумышленник избил потерпевшего, нанес удары кулаком по голове и телу, оставив лежать в комнате. На следующее утро, обнаружив, что потерпевший не подает признаков жизни, вызвал скорую, которая зафиксировала его смерть.