Бегающие возле многоэтажки крысы возмутили жителей Дзержинского

В подмосковном Дзержинском заметили нашествие крыс. На опубликованном видео, снятом на Угрешской улице, несколько больших особей выползают из-под капота автомобиля и отправляются дальше, весело припрыгивая.
Местные жители удивились, что по соседству с ними живут толпы грызунов.
В целом реакция пользователей была неоднозначная. Одни сказали, что такая проблема наблюдается практически везде и её надо решать, другие же заявили об отсутствии опасности со стороны этих животных. «Вы их не трогайте, и они вас не будут», - заметила одна из комментаторов, явно не желающая крысам ничего плохого.
Тем временем новое видео подоспело и из Одинцово. Целое семейство грызунов атаковало мусорный бак.