Бегающие возле многоэтажки крысы возмутили жителей Дзержинского

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30 января 2023, 16:08 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Телеграм-канал Подмосковье №1

В подмосковном Дзержинском заметили нашествие крыс. На опубликованном видео, снятом на Угрешской улице, несколько больших особей выползают из-под капота автомобиля и отправляются дальше, весело припрыгивая.

Местные жители удивились, что по соседству с ними живут толпы грызунов.

В целом реакция пользователей была неоднозначная. Одни сказали, что такая проблема наблюдается практически везде и её надо решать, другие же заявили об отсутствии опасности со стороны этих животных. «Вы их не трогайте, и они вас не будут», - заметила одна из комментаторов, явно не желающая крысам ничего плохого.

Тем временем новое видео подоспело и из Одинцово. Целое семейство грызунов атаковало мусорный бак.