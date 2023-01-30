В Польше украинец откусил женщине ухо и угнал ее машину

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30 января 2023, 15:03 Источник: epoznan.pl

Польские силовики задержали хулигана родом из Украины, который откусил женщине часть уха, а затем угнал у неё автомобиль. Как отмечают местные СМИ, мужчина вначале повредил пять машин. Затем напал на женщину, которая в тот момент находилась за рулём и остановилась, чтобы пропустить его.

35-летний нарушитель порядка открыл дверь её автомобиля, забрался в салон, после чего откусил ей ухо. Потом он вытолкнул женщину из машины и быстро уехал. Полицейским удалось задержать преступника достаточно быстро. После угона автомобиля мужчина умудрился наехать на дорожный знак. В настоящее время он находится в госпитале под тщательным наблюдением психиатров.