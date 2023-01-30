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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Происшествия

Полиция задержала пьяного педофила в Петербурге

, 12:52

Полиция задержала пьяного педофила в Петербурге
Фото: canva.com

Мужчина надругался над двумя детьми на Дунайском проспекте.
Мать пострадавших детей сообщила в правоохранительные органы о действиях своего 59-летнего сожителя, который надругался над 11-летними двоюродными братом и сестрой.
«Изъято семь предметов сексуального характера, следы пальцев рук, след обуви, след материи», – сообщили в МВД.
Также сотрудники правоохранительных органов провели с мальчиком беседу в присутствии матери, в ходе которой подтвердилась информация о совершении мужчиной насильственных действий сексуального характера в отношении детей.
Мужчина задержан на следующий день после начала расследования в пьяном состоянии. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

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