Полиция задержала пьяного педофила в Петербурге

Мужчина надругался над двумя детьми на Дунайском проспекте.
Мать пострадавших детей сообщила в правоохранительные органы о действиях своего 59-летнего сожителя, который надругался над 11-летними двоюродными братом и сестрой.
«Изъято семь предметов сексуального характера, следы пальцев рук, след обуви, след материи», – сообщили в МВД.
Также сотрудники правоохранительных органов провели с мальчиком беседу в присутствии матери, в ходе которой подтвердилась информация о совершении мужчиной насильственных действий сексуального характера в отношении детей.
Мужчина задержан на следующий день после начала расследования в пьяном состоянии. Сейчас он находится в следственном изоляторе.
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