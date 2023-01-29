Baza: полиция задержала во «Внуково» пассажирку с полкило кокаина в желудке

В столичном аэропорту «Внуково» задержали пассажирку, в желудке которой оказалось 90 свертков с кокаином. Об этом сообщил в воскресенье телеграм-канал Baza.
По его информации, 23-летняя пассажирка прилетела в Москву из Стамбула. Поле досмотра на таможне (девушке пришлось пройти через рентгеновскую установку), выяснилось, что в ее желудке — 90 черных свертков.
После этого она была доставлена в больницу, где в течение двух суток полицейским пришлось контролировать ее походы в туалет. В результате выяснилось, что она пыталась провезти 446 граммов кокаина.
По статье Уголовного кодекса РФ о контрабанде наркотиков ей грозит до 20 лет лишения свободы.