В Петербурге женщина избила незрячего инвалида прямо на остановке

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Происшествия

29 января 2023, 18:09 Елена Соколова

Фото: canva.com

Жительница Петербурга несколько раз нанесла удары по голове телефоном потерпевшей.

В Петербурге местная жительница избила незрячего генерального директора ООО НПО «Симаргл» Викторию Зырянову за то, что та случайно задела ее ребенка тактильной тростью. Об этом сообщают местные СМИ.

Примечательно, что это случилось после проведения «Урока доброты и толерантности» в парке «Сосновка». Местная жительница подумала, что Виктория намеренно задела ее чадо тактильной тростью на остановке, из-за чего набросилась на нее с нецензурной бранью.

Зырянова в сопровождении собаки-поводыря поспешила сесть в троллейбус, но женщина сзади ударила ее телефоном по голове несколько раз, приказав «слепым сидеть дома».

На место происшествия прибыли медики, которые выявили у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму. Ее госпитализировали.

Правоохранители составили протокол о правонарушении и повезли нападавшую в отдел писать объяснительную.