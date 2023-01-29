В Москве мужчина убил собственного сына и экс-супругу

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29 января 2023, 14:26 Александр Крохмаль, Журналист Источник: mk.ru

В Москве произошла трагедия – мужчина убил собственного сына и экс-супругу.

СК уже возбудил уголовное дело. Всё случилось на западе столицы на Флотской улице. Согласно версии следствия, минувшей ночью мужчина пришёл в квартиру к экс-супруге и в ходе конфликта убил её и сына. В этот момент в квартире находились подруга погибшей женщины и невеста убитого сына. Они и стали свидетелями преступления.

По некоторым данным, мужчина конфликтовал с бывшей женой из-за отказа прописать его в квартире. Телеграм-канал 112 сообщает, что убийца был вооружён двумя ножами. На лестничной клетке он встретил своего сына и нанёс ему ранения. Далее он зашёл в квартиру, зарезал бывшую жену и совершил суицид. Подруга погибшей и невеста её сына обнаружили всех без признаков жизни.