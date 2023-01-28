За фото с голубями в центре Москвы влюбленную пару развели на 30 тысяч рублей

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28 января 2023, 11:19 Александр Крохмаль, Журналист

Напористая хозяйка птиц развела молодую пару в центре Москвы на 30 тысяч рублей. На фотосессию Алёна и Евгений попали совершенно случайно. Во время прогулки по улице Никольской пару приметили девушки, предложившие молодым людям сняться с голубями.

Евгений с Алёной сразу же согласились, не подозревая, что за этим стоит. После съёмки им выставили совершенно фантастический счёт. По тысяче рублей нужно было заплатить за каждое сделанное фото. Всего девушки с голубями нащёлкали 30 снимков, так что итоговая сумма превратилась в неприятный сюрприз. Евгений попытался вступить с мошенницами в спор, но сдался, и сторговался на 5000 рублей. Потом пара всё-таки поняла, что произошло. Евгений написал на хозяйку птиц и её сообщницу заявление в полицию.