В Москве трое мужчин похитили девушку с автобусной остановки и отвезли в лес

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28 января 2023, 10:56 Александр Крохмаль, Журналист

В Москве похитили девушку на остановке общественного транспорта прямо средь бела дня. Она ждала автобуса в районе 74-го км МКАД. Внезапно рядом с ней остановился автомобиль, в котором находились трое мужчин.

Они силой заставили её сесть в салон, после чего увезли в лес и надругались втроем. Через некоторое время несчастную отвезли в город и высадили из машины.

Момент похищения был зафиксирован уличными камерами. Девушка уже обратилась в правоохранительные органы. На данный момент следователями ведётся проверка. Очевидно, что преступникам грозит тюремное заключение. Остаётся надеяться, что их поймают как можно быстрее.