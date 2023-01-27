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Известный экстремал из Екатеринбурга Николай Иваненко разбился в ОАЭ

, 20:18 , Журналист

Известный экстремал из Екатеринбурга Николай Иваненко разбился в ОАЭ
Николай Иваненко.

34-летний бейсджампер-экстремал Николай Иваненко, прославившийся своими прыжками на всю Россию, трагически погиб в горах ОАЭ. Буквально накануне спортсмен поделился видеороликом в соцсетях, на котором он летел в горное ущелье в специальной экипировке. Как рассказала жена погибшего Анастасия, свой последний прыжок Николай совершил в горах Рас-эль-Хайма.

«Никаких рекордов муж не ставил, - поделилась информацией супруга спортсмена, - на данный момент непонятна причина, по которой Николай упал и разбился». По её словам, Иваненко был там вместе с другим экстремалом. Первым прыгнул напарник спортсмена. Он сказал, что был сильный ветер, и он почувствовал его во время полёта. Николай прыгнул следом. Как раз этот полёт и стал для него фатальным.

Бейсджампинг - вид спорта, в котором используют специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов.

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Общество

На Колыме в школе обрушился потолок прямо во время урока

В только что открывшейся школе на Колыме едва не случилась трагедия. Прямо во время урока у третьеклассников начал сыпаться потолок. Все произошло слишком быстро. Дети не успели ничего толком понять. Фрагменты конструкции просто повалились вниз. К большому счастью, никто из учеников не пострадал. Только учителю, по словам отдельных источников из Олы, немного досталось, однако этому факту официального подтверждения нет.