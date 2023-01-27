Названы районы Петербурга, где за год произошло больше всего пожаров

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Происшествия

27 января 2023, 19:59 Елена Соколова

Фото: canva.com

Всего в Северной столице за 2022-й год случилось более 800 возгораний.

В МЧС Санкт-Петербурга рассказали о районах города, в которых чаще других происходили пожары. Первое место занял Выборгский район, там 89 раз в прошлом году вызывали пожарных.

Немного меньше пожаров случилось в Невском районе – 78 случаев. В Красносельский район спасатели приезжали 67 раз.

Менее 20 раз сотрудники МЧС приезжали на вызовы в Крондштадский (всего шесть случаев), Колпинский и Курортный районы города.

Всего за 2022 год в Санкт-Петербурге зарегистрировано 806 пожаров.

В МЧС напомнили, что чаще всего возгорания случаются из-за неисправных бытовых электрических приборов. Также люди неправильно обращаются с огнём, находясь в жилых зданиях.