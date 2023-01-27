Экс-директора Дома ветеранов в Петербурге обвиняют в махинациях на 19 миллионов

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27 января 2023, 18:52 Елена Соколова

Фото: canva.com

Расследование закончено, бывшего директора обвиняют во взяточничестве.

Экс-директор Дома ветеранов войны и труда Максим Щербаков обвиняется в получении взяток на сумму более 19 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Следственного комитета России.

По делу с ним проходит также генеральный директор «РоссРента» Александр Базымянский, который регулярно давал деньги Щербакову за размещение ветеранов в возглавляемом им на тот момент Доме ветеранов войны и труда. Максим Щербаков брал взятки в течение 2010-2019 годов.

Отмечается, что Щербаков получил от Базымянского взятки за 25 пенсионеров, размещённых в Доме ветеранов.

На имущество обвиняемых наложили арест на сумму около 36 млн рублей. Дело передали в суд.