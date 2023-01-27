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Аргументы Недели → Происшествия 13+

В Приморском ДТП погиб ребенок, еще четырех человек госпитализировали

, 08:07 Источник: РИА Новости

На дороге Раздольное-Хасан произошло ДТП, в результате которого погиб пятилетний ребенок и четыре человека получили травмы. Об этом сообщает управление МВД по Приморскому краю.

Как информирует ведомство, машина с погибшим и пострадавшими вылетела на встречную полосу из-за удара, после которого столкнулась с грузовиком и леерным ограждением.

Ребенок получил травмы, не совместима с жизнью. Водитель, его супруга и их дочери в возрасте десяти и тринадцати лет были госпитализированы.

Ранее сообщалось о том, что российский актер Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом, просил заменить срок в колонии принудительными работами.

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