В Приморском ДТП погиб ребенок, еще четырех человек госпитализировали

На дороге Раздольное-Хасан произошло ДТП, в результате которого погиб пятилетний ребенок и четыре человека получили травмы. Об этом сообщает управление МВД по Приморскому краю.
Как информирует ведомство, машина с погибшим и пострадавшими вылетела на встречную полосу из-за удара, после которого столкнулась с грузовиком и леерным ограждением.
Ребенок получил травмы, не совместима с жизнью. Водитель, его супруга и их дочери в возрасте десяти и тринадцати лет были госпитализированы.
Ранее сообщалось о том, что российский актер Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом, просил заменить срок в колонии принудительными работами.