В Петербурге и Новосибирске ликвидировали сеть мошенников из «колл-центров»

Мошенники звонили от имени работников банков и вымогали у абонентов деньги.
Полицейские в Санкт-Петербурге и Новосибирске вышли на участников организованной группы, которая через сеть якобы «колл-центров» обманула минимум 57 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
«Сотрудниками ГУМВД по Новосибирской области на территории Санкт-Петербурга и Новосибирска задержаны десять участников организованной группы. Они подозреваются в серии мошенничеств, совершенных под предлогом помощи в получении кредитов», - говорится в сообщении.
Согласно предварительным данным, командой мошенников руководил уроженец Петербурга. Свою деятельность они начали еще в феврале 2022 года. Схема мошенничества была простой. Под видом работников банков, которых не существует на самом деле, они обзванивали людей, предлагая взять деньги в кредит.
После с помощью длительных уговоров получали от «клиентов» деньги, и сразу же обрывали с ними связь. Схему раскрыли в апреле. Подозреваемые по данному делу уже задержаны. Предполагаемый организатор и его помощник жили в Санкт-Петербурге, а пятеро руководителей «колл-центров», кассир и два бухгалтера – в Новосибирске.
На сегодняшний день удалось установить 57 потерпевших из девяти регионов России. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
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