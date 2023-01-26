Россиянка попала под следствие, потому что не поняла, что начались схватки

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26 января 2023, 11:57 Александр Крохмаль, Журналист

Россиянка попала под следствие, потому что не поняла, что рожает. В Уссурийске 34-летняя женщина может оказаться за решеткой из-за того, что перепутала ложные схватки с настоящими. Она была на 39-й неделе беременности, когда начались схватки. Скорую вызывать не стала, так как до предварительной даты родов оставалось ещё примерно полторы недели.

Муж женщины рассказал, что через семь часов она начала рожать, но не решилась обратиться к врачам. Женщина думала, что ей удастся всё решить самостоятельно, в домашних условиях. Из-за её фатальной ошибки ребёнок появился на свет мёртвым. Причиной смерти назвали асфиксию. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Виновнице гибели ребёнка может грозить до 2 лет тюремного заключения.