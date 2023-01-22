В Омске произошла авария с двумя иномарками, один из водителей погиб на месте

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22 января 2023, 09:53 Источник: РИА Новости

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Омске произошло ДТП, вследствие которого один человек объявлен погибшим, трое пострадали, сообщает в воскресенье, 22 января, областное УМВД.

В Ленинском округе Омска произошла авария, предполагаемой причиной стал обгон: водитель Renault Logan во время маневра врезался в Nissan. Последнюю машину откинуло на встречную полосу под автобус, водитель «Ниссана» и двое пассажиров доставлены в больницу. «Рено» сгорел на месте, водитель скончался.

Однако на данный момент точные причины и обстоятельства происшествия с двумя иномарками не известны.